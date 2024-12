Non si ferma il cammino inarrestabile degli Snipers Under 14 “Pizza a Volontà”: sabato sera al PalaMercuri travolto il Bari per 14-2 e grazie a questa roboante vittoria il team della giovanile si conferma a punteggio pieno nel proprio girone. Tutto facile per i ragazzi guidati dal coach Laura Giannini che dal primo all’ultimo secondo hanno imposto il proprio gioco, ruotato tutti gli effettivi e vinto con merito la partita.

«Sono arrivati tanti segnali positivi - spiega il presidente Valentini - ed in generale ho potuto apprezzare una crescita di tutto il roster. Continuiamo a lavorare duramente, in vista delle fasi finali del campionato che saranno molto dure».

I presenti: Vanessa Moretti, Francesca Borgi, Chiara De Meo, Desirè Capodimonte, Suami Tofi, Ludovica Giancola, Samira Mercuri, Stefano Travaglione, Matteo Ranzi, Duc Tam Bernini, Simone De Meo, Emanuele Tranquilli, Michael Cacciatori, Alessio De Paolis. Allenatrice: Laura Giannini.

