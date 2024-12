Una vittoria ed una sconfitta: questo il resoconto della doppia trasferta disputata lo scorso fine settimana dagli Snipers TecnoAlt nel campionato nazionale di serie B. Sabato sera in quel di Roma i civitavecchiesi contro i Mammuth faticano più del previsto per sbloccare la gara: solamente nel finale della prima frazione arriva la rete di Mandolfo. Nel secondo tempo è monologo civitavecchiese fino al 7-0 finale (a segno Mandolfo con una tripletta, poi Fabrizi, Stefani, Michelangelo Tranquilli e Mercuri con una rete a testa).

Alla domenica invece doccia fredda per i nerazzurri in quel di Lido di Camaiore (Lucca): contro il Viareggio l'inizio è shock, con due reti subite addirittura nei primi 10 secondi ed il 3-0 che arriva prima del secondo minuto. Un inizio disastroso a cui TecnoAlt cercano poi di porre rimedio senza però andare oltre il momentaneo 4-2. Tanto, troppo nervosismo per una partita in cui tutto ha girato male e che è terminata 7-2. A segno per gli Snipers capitan Novelli e Stefani.

«Nella gara di sabato un campo che non esalta le nostre migliori qualità, una difesa chiusa e qualche imprecisione sotto porta ritardano la via del gol sebbene il possesso disco sia tutto a nostro favore - spiega l'allenatrice Martina Gavazzi - continuando a lavorare di squadra chiudiamo meno contratti il secondo tempo allungando il risultato. A Viareggio i Bad Boards ci svegliano dal torpore domenicale con due durissimi gol nei primi 11 secondi; dopodiché è tutto in salita per noi. Vorrei dire una gara da dimenticare ma invece dobbiamo ricordarla bene e lavorare affinché non si ripeta».

