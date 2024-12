Terzo weekend di trasferte consecutivo per gli Snipers TecnoAlt che alle ore 17 in quel di Lido di Camaiore (LU) affronteranno i Bad Boars Viareggio per la seconda giornata della seconda andata. I civitavecchiesi arriveranno in terra toscana orfani dei ragazzi under 18, impegnati in contemporanea sulla pista di Civitavecchia contro i Fliying Donkeys Empoli, e dei fratelli Tranquilli, indisponibili. La pista di Lido di Camaiore è da sempre molto ostica ai TecnoAlt, con il fondo in cemento che non si addice alle caratteristiche tecniche dei civitavecchiesi. «A Viareggio all'andata abbiamo fatto probabilmente la peggior partita dei nostri ultimi 10 anni - afferma il presidente e coach Valentini, visto che Gavazzi sarà in panchina con la 18 - e quindi nei ragazzi ci sarà voglia di riscatto. Ci mancheranno diversi elementi ma non è un alibi: i ragazzi che scendono in campo possono vincere la partita che mi aspetto dura ma non impossibile. Viareggio nella sua casa ha una marcia in più, dovremo limitare gli errori difensivi e mettere un po' più di cattiveria sotto porta. La stagione è nata storta ma siamo sempre in tempo per raddrizzarla».

