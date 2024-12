Pronto riscatto domenica scorsa al PalaMercuri per gli Snipers Pizzeria Red Carpet, che nel campionato nazionale elite bagnano l'esordio in casa con una goleada contro la malcapitata formazione del Bomporto.

In quel di Civitavecchia un eloquente 11-0 il risultato finale, in una gara in cui solamente nelle prime battute, grazie alle prodezze del portiere avversario, il match è rimasto in bilico.

Nel secondo tempo pura accademia da parte dei civitavecchiesi che sciorinano belle giocate e gol a grappoli nella porta ospite.

«La squadra ha avuto una buona ripresa dopo la sconfitta ai rigori contro Empoli - afferma l'allenatrice Martina Gavazzi - il campo di casa mette in risalto le nostre migliori qualità: gioco di squadra e transizioni veloci in contropiede che spesso ci portano al gol. Ottima la prestazione degli under 16 - conclude il tecnico nerazzurro - che avevano speso energie per le due precedenti partite di campionato di categoria».

Snipers Pizzeria Red Carpet: Stefano Travaglione, Francesca Borgi, Emanuele Scotti, Bernardo Meconi (3), Ruggero Meconi (1), Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni (3), Emanuel Mendola (1), Leandro Galioto, Leonardo Pistola (2), Manuel Carannante (1). Allenatrice: Martina Gavazzi.

