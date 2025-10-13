Arriva un pesante ko dal campo di Verona per gli Snipers TECNOALT che nella terza giornata di Serie A di hockey in line cedono per 8-3.

Una gara sfortunata dall'inizio alla fine, con i padroni di casa molto più a loro agio con la superficie di gioco e soprattutto abili prima a sfruttare le chance da rete e poi a gestire il risultato.

«C'è ancora tanto da lavorare ma la strada è giusta - dichiara il difensore Alberto Faravelli -al di là del risultato l'atteggiamento visto è quello giusto. Anche a fine partita quando ormai il risultato era deciso comunque abbiamo continuato a giocare e credo che sia la cosa, al momento, più importante. Verona è sicuramente più esperta, più fisica e ha meritato ma in casa sarà un'altra storia. I risultati arriveranno e qualche soddisfazione ce la toglieremo, avanti così».

In rete per i civitavecchiesi Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti e Alberto Faravelli.

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Luca ed Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Ruggero e Bernardo Meconi. Allenatrice: Martina Gavazzi

