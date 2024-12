Serviva una grande partita ed una grande partita è arrivata, anche se ciò non è bastato agli Snipers TecnoAlt per assicurarsi la vittoria in gara 1 delle semifinali play off promozione.

Il fortissimo Vicenza dei campioni è riuscito a far sua la gara ma faticando molto più del previsto, per il 4-1 finale.

Nel primo tempo la partita è giocata subito su ritmi altissimi ma a dispetto di quanto voleva il pronostico, non arriva la superiorità che ci si aspetta dai berici, anzi, sono proprio i TecnoAlt a recriminare per le occasioni migliori. Il Vicenza passa in vantaggio sul finale di primo tempo con un gol rocambolesco e fortunoso e un'occasione ghiottissima per pareggiare ce l'ha Ruggero Meconi dopo una splendida azione solitaria di Daniele Ceccotti ma la difesa avversaria si salva last second.

Nella ripresa un doppio episodio che cambia il match: prima un fallo completamente inventato a danno di Mandolfo, che porta al 2-0 degli ospiti in superiorità, poi la rete del 2-1 di Stefani con gli arbitri che non si avvedono che il disco era entrato.

Un doppio episodio che lascia il segno, con Vicenza che allungherà poi fino al 4-0 prima della rete della bandiera di Bernardo Meconi.

«Una partita che sapevamo fosse difficile contro Vicenza prima in campionato e mai sconfitta - afferma Marco Stefani - avendo già giocato diverse gare contro di loro sapevamo cosa aspettarci ma come abbiamo potuto notare negli anni passati ai playoff si dà il tutto per tutto senza darsi per vinti. Abbiamo ingranato subito la marcia esatta tenendo sotto controllo la squadra avversaria che è riuscita a mettere a segno un solo gol nel primo tempo. Nel secondo tempo la stanchezza e la mancanza di lucidità ci ha portato a prendere altri tre gol, riuscendo però a mettere a segno una rete. Possiamo ritenerci più che soddisfatti del risultato ottenuto, non avendo mai mollato e avendo lottato fino alla fine».

Sabato prossimo alle ore 17 gara 2 in quel di Vicenza.

I presenti: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Ravi Mercuri, Manlio Mandolfo, Bernardo Meconi, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Alessio Galli, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani. Allenatrice: Martina Gavazzi.

