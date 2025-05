Anche quest’anno ci potrebbe essere un’importante kermesse al PalaMercuri, che potrebbe dare una spinta in più al movimento nerazzurro. Infatti la Cv Skating ha intenzione di organizzare al campo di Fiumaretta le fasi finali di playoff del campionato di serie B, a cui si è qualificata la squadra capitanata da Gianmarco Novelli. Questa l’idea del presidente Riccardo Valentini, che vuole offrire il meglio ai suoi ragazzi, che, per cercare l’assalto alla serie A, potrebbe fare leva anche sul fattore campo. Sarà una Final Four con semifinali sabato 24 maggio e finali il giorno successivo. Nel primo appuntamento gli Snipers TecnoAlt se la dovranno vedere con gli Asiago Vipers, mentre nell’altro abbinamento i Kraken di Camaiore si confronteranno con il Milano Quanta. In attesa che la Fisr decida il campo dove si giocherà il concentramento conclusivo del campionato, gli allenamenti vanno avanti. Non è certo la prima volta che la Cv Skating si propone per organizzare eventi al PalaMercuri, l’anno scorso ottenne dalla Federazione la possibilità di far svolgere in città tutte le finali nazionali giovanili dall’U12 all’U18, riuscendo anche a portare a casa lo scudetto della categoria più alta, l’Elite, dopo un’interminabile finale contro gli Asiago Vipers. Anche quest’anno i nerazzurri ci hanno riprovato, ma alla fine a spuntarla è stata Legnaro.

