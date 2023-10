Non sorride agli Snipers TecnoAlt la prima giornata del campionato nazionale di serie B. All'esordio stagionale arriva un ko in casa contro il Libertas Forlì con l'insolito punteggio di 1-0. Gli ospiti vanno in vantaggio al 3' del primo tempo, poi salgono in cattedra i portieri delle due squadre e nonostante occasioni da ambo le parti il risultato rimane invariato. «La partita è stata equilibrata fin dalle prime battute - afferma il capitano Gianmarco Novelli - perché il Forlì è un'ottima squadra con bravi giovani locali ed importanti rinforzi esterni. Sul gol subito abbiamo commesso un errore evitabile, giocando malamente un ingaggio in zona di attacco. Ci è mancato quel qualcosa in più per andare a segno ma il nostro è un gruppo rinnovato che deve ancora trovare l'amalgama migliore. Sappiamo dove lavorare e lo faremo per andare meglio nelle prossime gare. Un applauso al loro portiere Cipriano che ha giocato una partita straordinaria anche se noi potevamo essere più cinici sotto porta».

I presenti: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Ravi Mercuri, Elia e Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli, Alessio Galli, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo, Bernardo e Ruggero Meconi, Marco Stefani. Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA