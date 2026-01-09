Nuova trasferta in terra veneta per gli Snipers TECNOALT che dopo essere stati ad Asiago martedì, saranno domani di scena alle 18.30 in casa del Cittadella Hockey per la 14esima giornata del campionato nazionale di serie A.

I civitavecchiesi sono reduci da una serie di prestazioni in crescendo e puntano ad arrivare al top della forma nella seconda fase, quando ci saranno gli scontri decisivi in chiave salvezza.

«Le prestazioni sono in crescendo ma gli avversari in serie A sono tutti di altissima qualità - afferma il presidente Riccardo Valentini - e quindi non ci possono essere cali di tensione. Fuori casa è sempre difficile giocare, specie dopo queste lunghe trasferte, ma sono certo che i ragazzi così come fatto nelle ultime uscite ci metteranno il cuore oltre che alla testa».

I convocati:

Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Michelangelo Tranquilli, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Elia Tranquilli, Bernardo Meconi, Francesco Taglioni. Allenatrice: Martina Gavazzi.

Domenica in pista anche le altre formazioni di casa Cv Skating: la femminile sarà impegnata alle 13.30 e alle 16 contro Bomporto e Vicenza mentre a Civitavecchia andranno in scena la serie B (ore 14) e l'under 14 (ore 12.30 e 15.30) contro le formazioni del Kemarin.

