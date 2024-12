Un miracolo sportivo: è quello che servirebbe alle ore 18.30 agli Snipers TecnoAlt per vincere gara 1 delle semifinali playoff di serie B. L'avversario infatti, l'HC Vicenza, è una corazzata che fin qui è sembrata davvero inscalfibile.

Solo vittorie nella regular season, un roster stellare composto da campioni che sarebbero di livello assoluto anche per la serie A, ed un budget davvero sproporzionato per la serie B. Ma per i TecnoAlt, partendo con l'ampio sfavore del pronostico, non ci sarà nulla da perdere.

«Siamo consapevoli del grande divario tecnico che c'è fra le due squadre - afferma il presidente Valentini - e altrettanto consapevoli che avere una squadra come Vicenza in serie B è un'anomalia. Il loro club ha tracciato un percorso che li vede pronti a combattere per lo scudetto nella prossima stagione e sono in serie B solo di passaggio. Proveremo a rompere loro le uova nel paniere e disturbargli i piani ma sappiamo che c'è bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo. Ma i play off sono sempre i play off: si resetta quanto avvenuto in regular season e si riparte da capo. Daremo il 100%, l'importante sarà non lasciare nulla di intentato e non risparmiare alcuna energia».

Gara 2 è in programma sabato prossimo alle ore 17 in quel di Vicenza. L'eventuale gara 3 (chi vince due gare passa in finale) è prevista per domenica prossima alle ore 14. In formazione tutti a disposizione di coach Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA