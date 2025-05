Tempo di finale scudetto per le Sniperine CRT. Capitan Novelli e compagne saranno impegnate alle ore 19 nella pista delle Scomed Bomporto per gara1 della finale scudetto femminile. Le civitavecchiesi arrivano a questo appuntamento da dominatrici assolute del campionato: solo vittorie fin qui per le ragazze di coach Gavazzi, autrici di un cammino perfetto che ha già portato in bacheca una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, entrambe vinte contro Milano. Milano, campionessa d'Italia in carica, che però non sarà la rivale nella finale scudetto essendo stata sconfitta dalle giovani bomportesi in due gare in semifinale. «La serie parte da 0-0 ed essendo solo al meglio delle tre gare, non c'è margine di errore - spiega il presidente Riccardo Valentini - partiamo fuori casa e ci aspettiamo una partita quanto mai calda, visto l'entusiasmo che si respira nella società emiliana, alla prima finale scudetto femminile della sua storia. Il nostro è un gruppo rodato, esperto e che fin qui non ha mai deluso le aspettative. Non c'è alternativa alla vittoria e sappiamo di partire con il peso di essere favoriti ma mi aspetto una partita tutt'altro che facile. Sarà una battaglia dal primo all'ultimo disco». Le convocate: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Laura Giannini, Martina Mori, Federica Ercolani, Martina Succi, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Sara Colonnelli. Allenatrice: Martina Gavazzi. Gara 2 è in programma sabato 7 giugno alle ore 20.30 a Civitavecchia. L'eventuale gara 3, sempre a Civitavecchia, domenica 8 giugno alle ore 10.30.

