CIVITAVECCHIA – Insolito incidente a viale Palmiro Togliatti, quello che si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento, due biciclette si sono scontrate. Uno dei due cicloamatori è finito sulla pavimentazione stradale con una spalla lussata. Sul posto i Carabinieri e il personale del 118.