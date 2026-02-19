Santa Marinella Basket conquista due punti preziosi sul campo del Montesacro, vincendo per 50-36, un risultato importante in funzione della griglia dei playoff.

Le avversarie sono ben posizionate e già nel match d’andata avevano dimostrato di poter dare del filo da torcere alle ragazze di Coach Precetti.

L’approccio alla partita è molto buono, le ragazze sono concentrate e lo dimostra subito lo starting five con uno sprint iniziale e un +8. Nota di gaudio per tutti gli appassionati della pallacanestro, il dolce ritorno della fuoriclasse Laura Gelfusa tra le fila del S. Marinella, dopo più di qualche anno lontano dal parquet.

Non basta la partenza forte delle tirreniche a scoraggiare le padrone di casa che, come immaginabile, nel secondo quarto aumentano l’aggressività difensiva. Rimangono in partita e chiudono i primi 20 minuti sotto di soli 5 punti, anche grazie ad alcune realizzazioni vicino canestro.

Il SM Basket però non si fa intimidire e torna in campo determinato a non lasciarsi cogliere da reazioni emotive: aumentano i ritmi difensivi, le avversarie vengono limitate nella ricerca delle soluzioni e con alcuni importanti canestri in velocità arriva un altro break positivo di 11 punti.

Al rientro in campo per l’ultimo quarto il punteggio sul tabellone è di 25-41, la partita potrebbe non essere del tutto chiusa, ma le rossoblù sono solide nel vanificare azione dopo azione i tentativi del Montesacro di rientrare e conquistano una meritata vittoria.

Le tirreniche affronteranno un’altra trasferta domenica 22 febbraio sul campo della compagine romana Sfera alle ore 18:30.

Parziali: 8-16; 12-9; 5-16; 11-9

S. Marinella Basket: Caccamo 6, Del Vecchio 12, Spirito 12, Terenzi 8, Pennesi, Rateanu 8, Casciani 2, Moretti, Maggi, Gelfusa 2, Bronzolino 2, Rogani 1. All. Precetti, Ass. Colucci.

