Si prende un’altra vittoria tra le mura amiche del Pala De Angelis il Santa Marinella nel turno infrasettimanale di venerdì 28 novembre, grazie al successo per 39-29 contro Montesacro.

Il punteggio basso esprime la difficoltà della sfida, con una squadra esperta e già affrontata negli anni passati, che richiede molta concertazione. Si capisce subito nei primi minuti che sarà una partita diversa dal solito, nei ritmi e nelle soluzioni da trovare: nessuna delle squadre riesce a segnare punti a tabellino fino al sesto minuto di gioco.

Il pubblico accorso nonostante il freddo a sostenere le santamarinellesi non si perde d’animo però, e nemmeno le ragazze di Coach Precetti, che continuano a difendere ed impegnarsi su entrambi i lati del campo per costruire un buon gioco, sbloccando il punteggio e chiudendo il primo quarto con un vantaggio 10-3.

Il Montesacro non ci sta, e con un ottimo secondo quarto rientra in partita guidato da Camarda che tiene accesa la speranza di rientrare in partita (21 – 18).

Rimane però solo una possibilità per la squadra ospite quella di recuperare, perché nel terzo e nell’ultimo quarto le tirreniche cambiano marcia, serrano i ranghi difensivi e riescono a costruire un discreto gioco offensivo che porta alla conquista dei preziosi due punti.

Oggi di nuovo in campo in trasferta per giocare il turno di recupero contro Atletico S. Lorenzo e cercare di consolidare la posizione in classifica.

Parziali: 10-3; 11-15; 11-3; 7-8

S. Marinella Basket: Caccamo 8, Del Vecchio 13, Spirito 4, Terenzi, Rateanu 4, Pennesi 2, Casciani, Amorosi, Maggi, Bronzolino ne, Zagorovskaia ne. All. Precetti, Ass. Colucci.

