All’Ivan Lottatori è successo qualcosa di decisamente inatteso. Simone Mondelli farà parte della Futsal Academy anche nella prossima stagione. Una vera e propria inversione di marcia quella del bomber nerazzurro, che lo scorso anno ha segnato la bellezza di 33 reti con la maglia dei civitavecchiesi e che lo scorso 14 giugno era stato immortalato al Vittorio Tamagnini con la sciarpa gialloverde del Quartiere Campo Oro e il presidente Antonello Quagliata che aveva annunciato il suo ingresso nel team. Una situazione che non è mai stata accettata dalla Futsal Academy, detentrice del cartellino, che alla fine è riuscita a convincere il ragazzo a indossare nuovamente la maglia nerazzurra anche nella prossima annata. Un innesto non da poco per il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, che, come già detto, punta a vincere il campionato. «Ci sono state tante dinamiche - dichiara Simone Mondelli, che spiega i motivi che l’hanno portato al ritorno alla Futsal Academy - alcune situazioni che non sono andate bene. Ho ragionato sulla mia posizione e ho deciso di tornare a casa. Ho visto la squadra nel primo appuntamento con i test fisici al Lottatori e devo dire che abbiamo una grande squadra per fare un buon risultato quest'anno. La società ha investito molto sul mercato con l'arrivo di giocatori di spessore, con la volontà di vincere il campionato. Sarà davvero complicato riuscire a portarci a casa la promozione in serie B. Dobbiamo dare subito un'impronta diversa e dimostreremo che noi giochiamo per vincere. Sono felice di aver segnato tanto lo scorso anno, con il gruppo dell'anno scorso che mi ha aiutato tanto a esplodere. Spero che quest'anno, anche con i giocatori che abbiamo preso potremmo fare veramente il salto di qualità». La preparazione atletica comincerà ufficialmente il 19 agosto, dopo i test fisici che sono stati svolti qualche giorno fa. Mister Vincenzo Di Gabriele ha organizzato un fittissimo calendario di amichevoli. Si comincia il 24 agosto con una partitella in famiglia. Primo esame vero l’8 settembre sul campo del Real Fabrica, società amica della Futsal Academy. Mercoledì 11 derby con l’Atletico al Lottatori, mentre sabato 13 calendario intasato con un triangolare ad Anguillara con i padroni di casa e il Club Sport, e successivamente derby con l’U21 della Futsal Academy. Giovedì 16 sfida all’Aranova B e due giorni dopo re-match casalingo con il Real Fabrica e con l’Atletico.

