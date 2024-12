Altro giro, altro successo per Simone Agostini, che in doppio con il compagno Juan Pablo Paz ha vinto nei giorni scorsi il torneo da 15mila dollari di Kursumlijska Banja, in Serbia. Per il tennista di Civitavecchia è il secondo titolo dell’anno in una manifestazione del circuito ITF World Tennis Tour.

Agostini e Paz (numero 300 del ranking mondiale di doppio) hanno dominato la kermesse serba, battendo con un doppio 6-3 la coppia Sabaliauskas/Stanisavljevic negli ottavi di finale, il duo Pisaric/Radjenovic 6-4/7-5 nei quarti, Kapasi/Kirci 6-3/7-5 in semifinale e Overbeck/Sonesson in finale col punteggio di 6-4/7-5.

«Una vittoria importante - commenta Simone Agostini - che ci lancia come coppia e mi premia anche a livello individuale nella classifica di doppio, visto che dalla prossima settimana salirò al numero 522 del mondo».

