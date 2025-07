FIUMICINO - Il 28 e il 29 giugno scorso, in quel dello Stadio Pietro Desideri di Fiumicino, è andata in scena la terza fase eliminatoria del Campionato Nazionale Over 50. Quest'ultimo, valevole per il Memorial Davide e Fabio Massimiani, in attesa delle finali dell'1 e 2 ottobre a Cattolica, ha acceso il verde terreno fiumicinese di un inedito fermento sportivo.

L'evento, organizzato dal comitato provinciale ACSI e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione di sei compagini: la squadra di casa (con 3 vittorie e 1 pareggio conquistati), la Nazionale Old Glorie Italia (Roma), SMR Roma, La Fenice Roma, Real Mepa Salerno e Atletico Sorrento.

TRA DUELLI E OMAGGI

Sin dalle 8:00 del mattino e fino alle ore 13:30, le formazioni si sono affrontate in un girone all’italiana. Cinque partite al giorno, ciascuna della durata di 40 minuti (20 per tempo), con ampio turn-over tra i tesserati. A fronte di un sole implacabile, la grinta in campo non è mai venuta meno. Cross, interventi decisivi fra i pali e tiri precisi hanno caratterizzato uno spettacolo vibrante, dove l’età è solo un dettaglio. L'esperienza e la tattica hanno fatto da protagoniste.

Prima del fischio d’inizio delle gare però, tutti i club partecipanti hanno tributato un omaggio floreale alla famiglia Massimiani. In memoria di Davide e Fabio, entrambi fiumicinesi e grandi appassionati di calcio. Un momento che ha sottolineato il cuore umano del torneo e il suo profondo valore simbolico.

