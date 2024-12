La sezione Aia di Civitavecchia, nel corso dell'assemblea elettiva della regione Lazio che si è svolta in modalità videoconferenza nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 ottobre, ha eletto gli associati Pietro Burani, Carlo Cappucci, Ugo Faggiano e Liberato Guida come delegati partecipanti all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, che si svolgerà nel mese di dicembre.

«Ottimo risultato – dichiara Domenico Borrelli – gli amici Burani, Cappucci e Guida oltre a rappresentare degnamente la sezione, sostengono la mia candidatura per la carica a presidente della sezione Aia di Civitavecchia alle prossime elezioni programmate per venerdì 8 novembre. Il locale sodalizio necessita di un netto cambio di passo vista l’inadeguatezza organizzativa e la carente qualità gestionale».

