Inizia con il piede giusto il Settecolli per la Coser Aniene. Nelle batterie della prima giornata la formazione gialloblu ha ottenuto l’accesso a due finale B. Ad ottenerle Lorenzo Ballarati e Asia Ricci, che devono fronteggiare un’agguerita concorrenza, che vede in acqua anche atleti stranieri e campioni del nuoto italiano. Il carabiniere si è piazzato al settimo posto nella terz’ultima batteria, con il tempo di 22”56 nei 50 stile libero. La dorsista, invece, ha avuto lo stesso percorso, ma ha portato a casa un 29”35 nei 50.

Questo pomeriggio sarà possibile seguire in diretta su RaiPlay i due tritoni allenati da Fabio De Santis nelle finali B delle gare disputate in mattinata. Alle 18.21 piedi sul blocchetto per Asia Ricci, mentre Lorenzo Ballarati sarà pronto a tuffarsi alle 19.44 ed avrà nella corsia a fianco l’esperto Alessandro Miressi.

