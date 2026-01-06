Roberto Macaluso è pronto a tornare al Tamagnini da allenatore del Civitavecchia Calcio per la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Per la seconda volta consecutiva i nerazzurri disputano un turno infrasettimanale a Campo dell’Oro, questa volta ospitando il Salaria domani con fischio d’inizio alle 14.30. I ragazzi capitanati da Thomas Funari vogliono replicare il successo di domenica scorsa sul campo dell’Aurelio, sfruttando il calendario non proprio impossibile per inaugurare l’esperienza dell’ex tecnico di Tolfa e Santa Marinella.

Per una squadra che ha tutta l’intenzione di migliorare la propria posizione in classifica e stare stabilmente nella lotta playoff, è una partita che va portata a casa, come dimostrano i 12 punti di scarto in classifica e la miriade di posizioni che separano la Vecchia da una delle neopromosse. Per quanto riguarda la formazione, mister Macaluso potrà avere a disposizione Gagliardini e Oduamadi, reduci da problemi fisici, anche se non partiranno dal primo minuto e saranno disponibili a gara in corso. Da valutare anche alcune situazioni riguardanti giocatori acciaccati dopo la sfida di domenica scorsa a Roma.

La classifica lascia ampio margine per centrare la seconda posizione, visto che nell’ultimo turno quasi tutte le dirette concorrenti hanno lasciato strada ai nerazzurri, che domenica saranno ancora di scena al Tamagnini per una gara che catturerà tante attenzioni, per via dell’arrivo della Rieti. Al momento improbabile provare a tornare sulla scia dell’Aranova, che comanda la classifica con 10 punti di vantaggio e la formazione di Scarfini ha il proprio destino nelle mani. Nel Salaria gioca un volto conosciuto dalle parti del Tamagnini, ovvero l’attaccante Cristiano Sebastiani, il quale, però, non sta passando un bel periodo per via di un infortunio che lo sta tenendo ai box da diverso tempo, e domenica scorsa contro il Campus Eur era relegato solo in panchina.

Civitavecchia-Salaria sarà arbitrata da Cosimo Ferrara della sezione di Ciampino, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Alexander Lopez Vejarano e Andrea Garcea, entrambi della sezione di Roma 1.

