Sono 166 su 168 le società aventi diritto che hanno presentato domanda di ammissione alla Serie D 2024/2025 alla scadenza dei termini per le iscrizioni al campionato. L’Amatrice Rieti ha presentato formale rinuncia, mentre il Rotonda non ha fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale. La documentazione fornita dai club passerà ora all’esame della Co.Vi.So.D. che comunicherà l’esito dell’istruttoria entro martedì. Per gli eventuali ricorsi il termine è fissato a lunedì 22 luglio alle ore 14.00. Entro il 25 luglio la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della Lnd. Giochi che restano quindi aperti visto che tra l’aver presentato l’iscrizione ed essere in regola con tutti gli obblighi previsti ce n’è di strada. Tra chi rischia la estromissione ed è il nome più altisonante c’è l’Alessandria che si è iscritta ma non ha prsentato la fideiussione e quindi è di fatto fuori. Scalpitano i club che hanno presentato le domande di ripescaggio. Sono undici le richieste di ammissione al prossimo campionato di Serie D pervenute al Dipartimento Interregionale alla chiusura dei termini per i ripescaggi. E si tratta di Barletta, Borgo San Donnino, Cjarlins Muzane, Crema, Gladiator, Tivoli (società retrocesse ai playout o per distacco di 8 punti), Bisceglie, Ciliverghe Mazzano, Giulianova, Zenith Prato (società perdenti spareggi seconde di Eccellenza) e Biellese (società non partecipante spareggi seconde di Eccellenza). Le società che otterranno un parere positivo saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato 2024-2025. I club che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare ricorso entro le ore 14 del 19 luglio. La Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro giovedì 25 luglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA