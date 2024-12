È già vigilia ai prossimi impegni per Flaminia Civita Castellana e Favl Cimini Viterbo che domenica sono attese dalle gare della quindicesima giornata in Serie D e della sedicesima in Eccellenza.

QUI FLAMINIA CIVITA CASTELLANA. Trasferta a Cassino per la compagine di mister Nofri ancora alla ricerca del primo successo esterno che sinora non è mai arrivato dove i rossoblu hanno ottenuto pochissimo con il misero bilancio di 4 sconfitte e 2 pareggi che ha sin qui confermato quelli che sono i limiti di questo gruppo. La novità e che si giocherà a porte chiuse. Vedremo se i rossoblu del presidente Bravini riusciranno a sfatare il tabù contro un’avversaria che sul campo amico non è stato un fulmine di guerra visto lo score che narra di 3 vittorie, un pareggio e 2 ko. È auspicabile che Lorusso e compagni si sblocchino per dare ossigeno alla loro anemica classifica. Intanto nessuna novità ufficiale dalla finestra di mercato con il club che sembra dare fiducia al gruppo che ha iniziato la stagione. Al termine del girone di andata mancano tre soli turni con la Flaminia che dopo il match di domenica a Cassino il 17 dicembre ospiterà l’Atletico Uri e poi nel turno infrasettimanale del 20 dicembre si recherà in Sardegna per il match contro il Sassari Latte Dolce.

QUI FAVL CIMINI VITERBO. Nessuna nuova sul fronte “impianto” per la Favl Cimini Viterbo che intanto ha deciso di giocare tutte le restanti gare casalinghe di questa stagione in orario pomeridiano con la sede che ovviamente resta lo “Stefanucci” di Vignanello dove domenica alle 14.30 arriverà l’Aranova ferita dalla pesante e grave sconfitta casalinga di domenica scorsa contro l’ex fanalino di coda Pescatori Ostia. Una batosta che ha convinto la dirigenza dell’Aranova al cambio tecnico con mister Vigna che è subentrato all’esonerato Di Curzio. Fc Viterbo che vuole riassaporare la gioia dei tre punti che mancano dallo scorso 1° novembre in occasione della vittoria interna contro il Rieti. Con l’Aranova sicuri assenti lo squalificato Nesta, espulso domenica scorsa e l’infortunato Spolverini. Capitolo mercato con le rescissioni dei contrati di Paganelli e Signate e l’annuncio dell’arrivo di Matteo Tollardo, centrocampista classe 1997. L’atleta ha giocato le ultime due stagioni con l’Academy Ladispoli, proprio con Castagnari, e prima ancora in Serie D, oltre ad aver vestito la maglia nerazzurra del Civitavecchia. Un passato anche con la maglia dell’Aranova, Matteo torna così da mister Castagnari nella zona nevralgica del campo. Si definisce un tuttocampista, gli piace sia difendere che attaccare e può adattarsi alle esigenze della squadra.

