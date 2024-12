La stagione di Serie A 2024/2025 si preannuncia particolarmente interessante per le due squadre della capitale, Roma e Lazio. Entrambe le formazioni sono chiamate a centrare obiettivi importanti, in un campionato che si prospetta competitivo come non mai. Le due rivali cittadine, nonostante i numerosi cambiamenti avvenuti nel corso di questa estate, non possono farsi sfuggire il treno europeo e per entrambe il grande obiettivo è arrivare tra le prime quattro e qualificarsi per la competizione continentale più importante.

Obiettivi Stagionali di Roma e Lazio: Dove Possono Arrivare?

La stagione 2024/2025 è carica di aspettative per entrambe le squadre romane. La Roma, reduce da un’annata in cui ha mancato la qualificazione alla Champions League, punta a tornare tra le prime quattro del campionato, obiettivo che le garantirebbe un posto nell’élite europea. Oltre alla qualificazione in Champions, i giallorossi puntano a stupire tutti e provare a lottare per lo Scudetto, anche se la concorrenza sarà agguerrita.

La Lazio, dal canto suo, mira a consolidarsi come una delle squadre più competitive del campionato italiano, cercando di qualificarsi anche lei per la prossima Champions League, senza però trascurare l’esperienza europea in Europa League che potrebbe far togliere grandi soddisfazioni agli uomini di Baroni.

Al momento, i Bookmakers mettono a disposizione soltanto le quote Scudetto, le quali indicano i giallorossi come sesta forza del campionato e i biancocelesti subito dietro ad inseguire. Questa classifica è confermata da tutti i bookies, dagli operatori più storici fino ai nuovi siti scommesse, come quelli elencati e recensiti da www.affidabile.org, autorevole brand del settore Betting. Tuttavia, come spesso accade, i pronostici pre-stagionali possono essere smentiti dal campo, e sia Roma che Lazio sono determinate a superare le aspettative.

Mercato e strategie della Roma

La Roma di Daniele De Rossi ha vissuto un mercato estivo caratterizzato da movimenti significativi sia in entrata che in uscita. La società ha puntato a rinforzare la rosa per affrontare una stagione che si prevede lunga e impegnativa, sia in campionato che nelle competizioni europee. Tra i nuovi acquisti, spiccano i nomi di alcuni giocatori di grande esperienza e qualità come Matias Soulè e Artem Dovbyk, attaccante ucraino che nella scorsa stagione ha vinto il titolo di capocannoniere nella Liga spagnola con la maglia del Girona.

Dovbyk è arrivato per sostituire Romelu Lukaku che, dopo la fine del prestito annuale ai giallorossi, sembra voler accasarsi al Napoli di Antonio Conte. Oltre a questi importanti acquisti, la dirigenza della Roma continua a far sognare i tifosi con la trattativa per Federico Chiesa, al momento uno dei giocatori italiani più talentuosi.

La Roma quindi sembra voler mettere in campo un mix di esperienza, gioventù e qualità per provare a stupire tutto il campionato italiano e provare a lottare con le formazioni, che almeno sulla carta, partono con squadre più attrezzate.

Mercato e strategie della Lazio

Dall’altra parte del Tevere, la Lazio ha condotto un mercato altrettanto interessante, mirato a consolidare la rosa e a prepararsi per una stagione che potrebbe vedere i biancocelesti competere su più fronti.

Il calciomercato è stato caratterizzato da pesanti cessioni. Infatti, nel corso dell’estate hanno detto addio tre pilastri della Lazio degli ultimi anni: l’ex capitano Ciro Immobile, Felipe Anderson e, dopo un lungo braccio di ferro con Lotito, ha lasciato i biancocelesti anche Luis Alberto. Tijjani Noslin, attaccante preso dall’Hellas Verona, è stato il colpo più importante di questa estate. Inoltre, c’è grande attesa e speranza da parte dei tifosi intorno all’arrivo di Gaetano Castrovilli, Nuno Tavares e Loum Tchaouna.

Baroni e De Rossi: due modi diversi di vedere il calcio

Dal punto di vista tattico, De Rossi e Baroni sono due allenatori con filosofie di gioco molto diverse, ma entrambi con una chiara idea su come far rendere al meglio le proprie squadre.

Daniele De Rossi, dopo l’ottimo finale di stagione dello scorso campionato, punta a confermarsi come uno dei tecnici più innovativi e offensivi, anche perché la sua carriera da calciatore ed ora allenatore ci ha fatto capire molto bene la sua mentalità. L’ex capitano della Roma infatti punta a raggiungere i risultati prendendo in mano il gioco e provando a controllare il più possibile il pallone. Gli acquisti fatti fino ad ora sembrano confermare tale volontà.

Dall’altro canto, Marco Baroni è un allenatore di grande esperienza e viene da due salvezze quasi miracolose con Lecce ed Hellas Verona. Ha sempre costruito i suoi risultati basandosi sulla concretezza e solidità delle proprie squadre. Dunque, c’è da aspettarsi una Lazio molto compatta, accorta ed organizzata.