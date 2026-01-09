La 14^ giornata di Serie A Futsal regala emozioni, risultati pesanti e conferme importanti, chiudendo il turno rimasto in sospeso per gli impegni di Supercoppa. Tra vittorie chiave, goleade e big match, il campionato continua a mostrare tutto il suo equilibrio e la sua imprevedibilità.

Colpo Sporting Sala Consilina. I Draghi superano 3-2 il Saviatesta Mantova al termine di una gara dai due volti. Primo tempo a senso unico per i ragazzi di Conde, che volano sul 3-0 grazie alle reti di Igor, Carducci e Fatiguso, con il ritorno al gol di Carducci dopo il lungo stop a infiammare il palazzetto. Nella ripresa Mantova cresce e sfiora la rimonta con Cabeça e Wilde, ma Sala Consilina resiste e porta a casa tre punti pesantissimi.

Avellino travolgente a Genova. Nulla da fare per la CDM Genova, sconfitta 8-2 in casa dalla Sandro Abate Avellino. I lupi dominano per intensità e qualità, trascinati dalla tripletta di Lolo Suazo e dalle doppiette di Galletto. Completano il tabellino Alex, Dimas ed Everton. Per i liguri a segno un’autorete e Boaventura.

Treviso corsara a Pomezia. La Came Treviso espugna il Palacicogna imponendosi 3-1 sulla Fortitudo Pomezia. Ferreira sblocca subito il match, Matteus firma il pari, ma Azzoni riporta avanti i veneti. Nel finale, con Pomezia sbilanciata, è il portiere Pietrangelo a chiudere i conti con un tiro dalla distanza. Rossoblù penalizzati dalle assenze.

Meta Catania show a Orte. Pronto riscatto per gli etnei, che superano 8-4 l’Active Network nonostante le assenze di Turmena, Bocao, Silvestri e Pulvirenti. Decisiva la doppietta di Drahovsky, i gol di Podda, Brunelli e Carmelo Musumeci, oltre al sigillo del portiere Timm. Emozionante il ritorno al gol di Dian Luka dopo otto mesi di stop.

Reazione Genzano. L’Ecocity batte 5-2 la Pirossigeno Cosenza e risponde positivamente dopo il cambio in panchina. Gara equilibrata a lungo, poi i padroni di casa allungano grazie alla doppietta di Barichello e alle reti di De Oliveira, Mohabz e Micheletto.

Big match al Napoli. Spettacolo puro tra L84 e Napoli, con gli azzurri che si impongono 4-3. Dopo il vantaggio iniziale di Guglielmao, l’L84 ribalta con la doppietta di Cuzzolino, ma nel finale il Napoli colpisce ancora con Bolo e con lo stesso Guglielmao, decisivo e autore di una doppietta che costa ai torinesi la vetta della classifica.

Capurso, vittoria che pesa. Colpo salvezza per la Global Capurso, che supera 4-3 la Feldi Eboli. Lamas e Pires, con due doppiette, trascinano i pugliesi fuori dalla zona play-out, rendendo vani i gol di Neuhaus, Garcia e Felipinho per gli ospiti.

Una giornata intensa e ricca di contenuti, che conferma ancora una volta quanto la Serie A Futsal sappia offrire spettacolo, equilibrio e colpi di scena.

Danilo Di Pietro

©RIPRODUZIONE RISERVATA