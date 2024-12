Dopo 15 giorni torna in campo il Real Fabrica per la gara di andata del playout salvezza nel campionato di Serie A2. Domani alle ore 16 al PalaLuciano Anselmi di Fabrica di Roma è di scena l’Aosta con la formazione ospite che si è classificata al terzultimo posto del girone A a 12 squadre ed è stata abbinata ai viterbesi penultimi nel girone B composto da 11 squadre. Real che chiama a raccolta i suoi tifosi per questa gara 1 dove mister Lucchetti dovrà fare a meno praticamente di quasi tutto il quintetto titolare con Martinozzi, Emer, capitan Stentella e Bielousov tutti appiedati per un turno dal giudice sportivo dopo la battaglia contro l’Atlante Grosseto nell’ultima della stagione regolare. Aosta che nel suo raggruppamento del Nord non è apparsa sicuramente un fulmine di guerra visto che il suo score racconta di 5 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte e con un rendimento esterno disastroso visto che nel suo campionato sulle 11 trasferte giocate ha ottenuto soltanto due punti, facendo poi valere il fattore campo dove ne ha ottenuti ben 19 e questo è un aspetto che il Real non dovrà dimenticare. Match di ritorno in programma tra una settimana, sabato 4 maggio. La sfida di domani è diretta dal trio campano composto dai signori Rosario Angelo Faiella e Gabriele Bruno Barbato di Castellamare di Stabia. Cronometrista Strucco di Napoli.

