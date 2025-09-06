Parte il campionato di Eccellenza Laziale dove il calcio provinciale nel girone A è rappresentato dalle presenze dell’ambiziosa Viterbese e della Sorianese.

La Viterbese di mister Gardini domani alle ore 15.30 è attesa dall’esordio sul campo della Fc Rieti, altra compagine particolarmente accreditata e che punta ad un campionato di vertice. I gialloblu ieri mattina hanno effettuato la seduta di rifinitura curata in ogni minimo particolare da mister Gardini che potrebbe schierare in avvio la seguente formazione: Bertollini, Valler, Cuffa, Petruccelli, Crocchianti, Marino, Nesta, Proietti, Follo, Iurato e Vivacqua. Viterbese che arriva al primo confronto di campionato dopo soltanto tre amichevoli e con una serie infinita di allenamenti che hanno preso il via lo scorso 28 luglio con il primo giorno di preparazione. Dirige la gara Matteo Fumi della sezione di Ciampino, assistenti Daniele Colizzi di Albano Laziale e Simone Morlacchetti di Roma 2.

Alle ore 11 invece riparte la Sorianese attesa dalla trasferta romana contro la Romulea ed i rossoblu di mister Chirieletti tornano nella Capitale dopo il viaggio di sette giorni fa che grazie al successo ai rigori contro il Casal Barriera ha permesso ai cimini di qualificarsi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sorianese pronta e determinata nel fronteggiare una rivale comunque pericolosa, composta da molti giovani interessanti e che solitamente sa dare il meglio di se proprio nelle gare casalinghe. Arbitra Vincenzo Emmanuele Russo della sezione di Ciampino, assistenti Ivano Martelluzzi e Valerio Lucci della sezione di Frosinone. Questo il programma completo della prima giornata nel girone A di Eccellenza: alle ore 11 Boreale-Pomezia, Campus Eur-Salaria, Grifone Gialloverde-Sporting Nuova Florida, Monti Prenestini-Astrea, Romulea-Sorianese, W3 Maccarese-Pro Calcio Tor Sapienza. Alle ore 15.30 Civitavecchia-Aurelia Antica Aurelio, Fc Rieti-Viterbese e Roma City-Aranova. Mercoledì le due compagini torneranno in campo per i match di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle 15.30 la Sorianese ospiterà l’Ottavia mentre alle 18 la Viterbese giocherà al Rocchi contro l’Aurelia Antica Aurelio.

