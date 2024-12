Esordio con vittoria e passaggio del turno. Meglio non avrebbe potuto chiedere ai suoi ragazzi mister Andrea Di Renzo, la sua prima panchina in gare ufficiali. Il Ladispoli supera la Sorianese 2-1 all’Angelo Sale e convince anche sul piano del gioco. Cala nel finale consentendo alla formazione di Del Canuto di rientrare in partita ma tutto sommato per buoni 70 minuti l’Academy è padrona della scena. Funziona il reparto difensivo con un super Mercadante tra i pali e i due centrali Barbarossa-Pellegrini, coppia affiatata. Sulle corsie laterali Urbani e Ergemlidze, in mezzo al campo Merciari detta i tempi e Polucci lo affianca. Sulle ali Buonanno e Dato mentre il tandem d’attacco è formato da Pelizzi e Selvadagi (in foto). La Sorianese risponde con Bertollini in porta Bertollini, al centro della difesa operano Lazzarini e Perazza con Pistoia e Andreoli esterni. In mezzo al campo Bellacima, Fimiani e Spolverini e poi tridente composto da Cesarini, Giurato e Leonardi, il grande ex. Al primo vero affondo il Ladispoli passa. Selvadagi, ex Boreale, addomestica la sfera in area, si libera del marcatore e supera Bertollini con un tiro chirurgico. Passano solo due minuti e su un calcio d’angolo battuto da Buonanno per poco Barbarossa non fa male ancora alla retroguardia ospite. Prima chance della Sorianese al 28’ con Fimiani che crea lo spazio per il tiro ma Mercadante c’è e si rifugia in corner. Al 44’ è Leonardi a rendersi minaccioso senza esito. Nella ripresa dominio territoriale ancora dei ladispolani. Merciari, tra i migliori in campo, al 2’ vede con la coda dell’occhio Ergemlidze che si infila, calcia ma la conclusione non impensierisce l’estremo difensore. Passano 6 minuti e Polucci recupera la sfera a centrocampo, Selvadagi non si fa pregare e a tu per tu con Bertollini lo batte sul primo palo. Il tecnico Del Canuto inizia a cambiare e l’Academy arretra un po' il baricentro. Al 18’ Cesarini va via sulla destra, pennella per l’occorrente Spolverini che di testa esalta le doti di Mercadante. Il Ladispoli cala in intensità e la Sorianese ne approfitta. Al 34’ il neo entrato Rekik Hassen trafigge Mercadante di piatto approfittando di un errore difensivo e riapre il match. Al 39’ la palla del pareggio capita sui piedi di Giurato che svirgola. Capovolgimento di fronte ed è Pelizzi, complice la stanchezza, a non essere lucido sotto porta per chiudere il conto.

Domenica esordio in campionato nella Capitale contro l’Aurelia Antica Aurelio dell’ex ds Claudio Carelli. Per la Sorianese invece trasferta sul campo del Fiumicino: una sfida tra due neopromosse.

