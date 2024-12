Seconda Vittoria in due partite per la Nc Civitavecchia che sconfigge per 12-7 la San Giorgio al PalaGalli. La partita inizia sul filo dell’equilibrio, ma dopo pochi minuti la Nc si porta sul 3-1, salvo poi essere rimontata da parte dei genovesi che riescono a pareggiare i conti. A inizio secondo tempo i rossocelesti tornano in vantaggio. La squadra allenata da Aurelio baffetti e Marco Pagliarini riesce a cambiare musica nella seconda parte di gara e a distanziare i liguri vincendo senza grossi problemi nell'ultimo quarto. Quattro reti per Romiti, tre per Luca Pagliarini. Con questo successo il Civitavecchia si porta in testa alla classifica con 6 punti.

