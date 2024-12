È uno dei primi esami da superare a pieni voti, quello delle 11 al Galli: una gara verità per il Cerveteri che affronta la Pescia Romana, squadra che insieme ai verdazzurri lotta per la salvezza. Per la formazione di Paolo Caputo, reduce da due pareggi, non è tempo di rimandare l'appuntamento con la mai vittoria, mai così importante contro i maremmani guidati dal ladispolano Michele Micheli. Sugli spalti sono previsti numerosi tifosi, che hanno partecipato alla trasferta di domenica in gran numero, segno che per loro la salvezza è possibile. «Dobbiamo tanto a loro - ha detto il centrocampista Teo Patrascu -. Mi ha fatto piacere sentirli cantare, sono momenti in cui serve la vicinanza dei tifosi, che riteniamo siano il nostro dodicesimo. Per quanto riguarda la partita, dobbiamo centrare la vittoria, serve come il pane. Abbiamo molte chance di salvarci senza play out e per poterlo fare la vittoria è importantissima. Io sono molto fiducioso, come del resto i miei compagni che nei momenti decisivi sapranno dare il cento per cento». Sulla formazione da schierare in campo, Caputo può contare sulla formazione scesa in campo domenica scorsa.

