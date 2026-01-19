Lo scontro salvezza del campionato di Prima Categoria tra Allumiere e Dm84 viene vinto dalla squadra biancoceleste per 1-0. I giallorossi escono dal campo del Cavaccia battuti, al termine di una gara combattuta e giocata sul filo dell’equilibrio.

Una sconfitta che non ridimensiona però l’obiettivo salvezza, anche in virtù del recupero parziale da disputare a Montefiascone, dove mercoledì si giocheranno gli ultimi 20 minuti, ripartendo dal risultato di 0-0.

«Sapevamo di incontrare una squadra difficile – ha spiegato il direttore generale Oliva – e non siamo riusciti a portare via almeno un pareggio che, per quanto visto in campo, avremmo meritato. Ora testa all’impegno di Montefiascone: ripartiremo dallo 0-0, anche se avremo qualche defezione a causa della lunga trasferta che non ci consentirà di avere tutti a disposizione».

Pochi minuti, ma decisivi, attendono la DM 84: «Saranno venti minuti intensi – ha aggiunto Oliva – speriamo di uscirne con un risultato positivo. Sono fiducioso, la squadra è consapevole che dovremo prestare la massima attenzione contro un avversario che vorrà vincere».

