Dopo molte gare senza grosso appeal, arriva un incontro che potrebbe gettare le basi per qualcosa di importante nelle parti più alte della classifica, nel quadro della del girone A di serie C. Questo pomeriggio alle 18.30 primi scambi alla palestra del Marconi per l’attesa gara delle tigri contro il Volley Friends, in un confronto che vedrà di fronte seconda e terza della classe. «Stiamo lavorando tanto – afferma la schiacciatrice Arianna Di Gennaro – con Volley Friends abbiamo già disputato un’amichevole in preparazione alla partenza della stagione e le cose sono andate molto bene. Puntiamo chiaramente alla vittoria e speriamo di vincere per 3-0». Il gruppo di coach Pignatelli (nella foto), che avrà la rosa al completo ad eccezione dell’infortunata di lungo corso Veronica Guidozzi, arriva dalla vittoria contro il Pallianus, nella quale le arancionere non hanno brillato. «Purtroppo ci siamo trovate in difficoltà – riprende Di Gennaro, che nella scorsa stagione aveva giocato per la CivitaLad – date le condizioni climatiche che erano piuttosto dure, perché faceva freddo in palestra. Ma stiamo dando tanto, lavorando al massimo in palestra». C’è bisogno di non lasciare neanche una briciola, perché la Lazio capolista corre forte. «Ci dispiace molto per il capitano – conclude Di Gennaro – ma sono cose che nello sport purtroppo possono accadere. Stiamo lavorando anche per lei. Vogliamo vincere questo campionato, la Lazio non ci fermerà, sono contenta di quello che sta facendo questo gruppo».

