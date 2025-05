Il Fregene Maccarese, nel girone C di Promozione, si ferma nuovamente. Dopo lo 0-0 in casa con l'Atletico Torrenova e la sconfitta per 2-1 con il Città di Formia, i biancorossi ottengono un altro ko. Gli uomini allenati da mister Natalini, infatti, cadono 3-1 sul terreno di gioco del Sabaudia. Una trasferta risultata ostica, con un passivo finale figlio di una prestazione di certo non positiva maturata dagli ospiti. Cavalieri, Palluzzi e Improta, sono questi i calciatori andati a segno per la società ospitante. Mentre, in rete per il Fregene il solito Dipilato, protagonista nell'aver agguantato la soglia dei 100 gol. Insomma, a -2 match dal termine del campionato 2024-2025, una 36esima giornata intensa e caratterizzata da sfide sorprendenti come quella in questione. Discorso classifica invariato, con l'obiettivo playoff portato in saccoccia, dato il +10 di distanza dalla quarta forza della classe. Appuntamento a domenica 18 maggio, quando alle ore 11 e presso l'Aristide Paglialunga, i freginesi ospiteranno l'Atletico Ardea in occasione del 37esimo turno.

