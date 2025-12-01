Non basta un'ottima prestazione agli Snipers TECNOALT per sbloccarsi in classifica.

Anche l'ultima gara della prima fase del girone d'andata si chiude con una sconfitta per il team civitavecchiese, superato al PalaMercuri dall'Edera Trieste per 3-0.

Ma il punteggio non deve ingannare: i TECNOALT, dopo aver subito quasi a freddo la rete dello svantaggio, hanno giocato un primo tempo a viso aperto con occasioni da ambo le parti. I civitavecchiesi reclamano per un "gol fantasma", non visto dall'arbitro ma con il disco che sembrerebbe aver varcato la linea prima di trovare la copertura del portiere.

Nella ripresa è dominio Snipers ma un'incredibile serie di pali e traverse negano la gioia del pareggio, prima delle reti della sicurezza dei triestini nei secondi finali.

Rimane lo zero in classifica ma la prestazioni, nonostante la lunga serie di defezioni, sono in crescendo

«Partita molto combattuta - afferma Marco Stefani - dopo il gol degli avversari siamo stati costretti tutta la partita ad inseguire e provare a mettere a segno almeno una rete. Purtroppo, per diversi episodi sfortunati, ciò non si è mai avverato. Sono stati bravi a tenerci testa i giocatori del Trieste ed a sfruttare l'empty net per chiudere in cassaforte il match. In generale possiamo ritenerci soddisfatti, anche se resta l'amaro in bocca, sapendo che questa partita si poteva portare a casa. Continueremo ad allenarci sempre al massimo, per crescere e scendere in campo con una squadra sempre più unita e competitiva».

I presenti: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Elia e Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli, Leandro Galioto. Allenatrice: Martina Gavazzi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA