Un’altra prestigiosa chiamata in azzurro per il portiere civitavecchiese Andrea Scateni, convocato con le Nazionali giovanili maschili che si raduneranno a Firenze, presso la piscina “Nannini”, dall’8 al 10 marzo, in vista dei Mondiali Under 18 di Rio Maior e Under 16 di Zagabria.

Per Scateni si tratta dell’ennesimo riconoscimento in un percorso di crescita costante. Negli ultimi anni il giovane estremo difensore si è imposto tra i migliori talenti del panorama nazionale, collezionando convocazioni federali e brillando al Trofeo delle Regioni, dove è stato protagonista con parate decisive nei momenti chiave del torneo. Con la Lazio ha conquistato due scudetti giovanili nelle categorie Under 14 e Under 16, distinguendosi per leadership, personalità e continuità di rendimento. Prestazioni che lo hanno reso un punto fermo delle selezioni biancocelesti e uno dei prospetti più interessanti nel ruolo.

A guidare il collegiale sarà il tecnico federale Federico Mistrangelo, affiancato dal coordinatore tecnico Riccardo Tempestini e dagli assistenti Niccolò Gitto, Daniele Cianfriglia e Luca Minetti. Completano lo staff il coordinatore dei preparatori atletici Valerio Viero, il preparatore Francesco Spazio e il medico Giovanni Cilia.

Per il giovane civitavecchiese un’ulteriore tappa di un cammino che continua a portarlo stabilmente nel giro della pallanuoto giovanile che conta, confermando il valore del lavoro svolto in questi anni, con sacrifici per portare avanti l’attività, che lo obbliga a doversi recare quotidianamente a Roma.

