Ricominciare con una squadra giovane, con calciatori del posto, per dare maggiore identità al progetto.

Il Borgo San Martino ha affidato la squadra ad Andrea Gabrielli, l'allenatore che ha salvato la juniores regionale del Cerveteri dalla retrocessione.

L'assunzione alla guida tecnica del 50enne di Cerveteri, nasce perchè il patron Sergio Lupi ha molta fiducia nell'allenatore, che con i giovani ha molti dimestichezza ed empatia. Nella squadra che sta formando, 3/4 lo hanno avuto come tecnico in passato, un dato che conferma come Gabrielli sia la persone giusta per guidare una formazione giovane.

«Saremo una squadra piena di idee e volontà - spiega Gabrielli - . Sto creando una gruppo di ragazzi che si conoscono, molti di loro conoscono bene anche me , avendoli avuti alla mia corte. Dello scorso anno sono rimasti molti, ci stiamo rafforzando con ragazzi del posto per formare un bel soladizio, un gruppo che condivide lo stesso obiettivo. Proveremo ad arrivare tre le primi cinque, capire nel corso del campionato quali sono le reali possibilità del BSM . Certamente - conclude - vogliamo fare bene , valorizzando i giovani».

