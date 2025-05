Il prossimo sarà un fine settimana speciale per Civitavecchia, non solo nel contesto meramente sportivo. Torna uno degli appuntamenti più attesi di questo periodo, ovvero il trofeo Flavio Gagliardini, organizzato dall’associazione onlus che porta il suo nome per ricordare la figura del calciatore che ci ha lasciato ormai molti anni fa. Da venerdì a domenica presso il campo del Dlf, che si chiama proprio Flavio Gagliardini, ci sarà l’evento che porterà in città diverse società professionistiche, attraverso un gruppo della categoria U15. A prendere parte alla kermesse saranno Napoli, Roma, Lazio, Empoli, Spezia, Frosinone, Grifone ed una squadra che sarà una rappresentativa dei club locali e che porterà il nome di Flavio Gagliardini. Anche in questa occasione ci saranno tanti momenti per ricordare il popolare bomber e per fare beneficenza, come successo anche nelle precedenti edizioni. Intanto, grazie alle donazioni ricevute, durante i tre giorni del torneo, si svolgeranno delle aste per assegnare il pallone della serie A, per la maglia di Zaccagni e gli scarpini di Provedel, Zaccagni e Castellanos, con la Lazio che si è dimostrata molto vicina allo spirito del torneo dedicato a Flavio Gagliardini ed al lavoro che sta facendo intensamente l’associazione che porta il suo nome.

©RIPRODUZIONE RISERVATA