Grande passo in avanti per il corridore di Cerveteri, Santiago Ferraro, che nei giorni scorsi ha firmato un contratto per quattro stagioni con il team Bardiani dell'Emilia Romagna. Nella squadra professional dalla prossima stagione, che inizierà a febbraio del 2025, ci sarà un ciclista di Cerveteri. Per il 18 enne, che fino a un mese fa era nelle fila della squadra Coratti di Roma è una grande soddisfazione.

«Sono molto felice di fare questo passaggio al professionismo con una squadra che ritengo adatta alla mia esperienza», ha dichiarato.

La sua determinazione e la sua voglia di crescere sono evidenti, e il ciclista è convinto di aver fatto la scelta giusta.

«So che è presto per parlarne, ma un giorno mi piacerebbe partecipare al Giro d'Italia» ha affermato. Tuttavia, è consapevole che un obiettivo più realistico per il momento sarebbe il Giro Under 23. La sua ambizione è evidente, e l’attesa di iniziare questa nuova avventura è palpabile.

I saluti di un buon inizio sono arrivati dall'amministrazione comunale di Cerveteri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA