Il mercoledì propone altri due impegni per le squadre locali nell’andata dei 16esimi della Coppa Lazio di serie C2: ovvero Santa Severa e Quartiere Campo dell’Oro.

I neroverdi giocheranno in casa alle 21, al Pala De Angelis, contro la Virtus San Giustino, squadra a metà classifica nel girone C. Gaone e compagni vogliono ripetersi dopo la bella rimonta nel primo turno sul campo del Valentia, ed avranno qualche goccia di benzina in più rispetto agli avversari, poiché sabato scorso il Santa Severa ha osservato il turno di riposo.

«Andremo un po' rimaneggiati – dichiara mister David Dell’Università - abbiamo delle assenze, ma ci faremo trovare pronti, dobbiamo affrontare con la partita con la testa, sapendo che tra 15 giorni avremo il ritorno da loro».

L’unica squadra a giocare in trasferta sarà il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 20 sarà a Roma per affrontare il Cmc, meglio conosciuto come Monte Citorio. Assenti l’infortunato Cleri e Fondato per motivi di lavoro. Si registrano i rientri di Ferraccioli e Lipparelli.

«Veniamo da un periodo buono – afferma mister Umberto Di Maio – a livello mentale stiamo bene. Abbiamo svolto una rifinitura tranquilla, vogliamo passare il turno. Sarà importante rimanere in partita, pensando al fatto che avremo il ritorno al Tamagnini. Non hanno una grande classifica, ma in casa so che se la stanno giocando con tutti».

