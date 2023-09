Giornata d’esordio in serie C1, per il Santa Severa Futsal, che si presenta in quel di Casalotti con una formazione molto giovane e abbastanza rimaneggiata, viste le assenze di Maggi, Petito e Trombetta.

Il campo, però, rispecchia l'ottimo lavoro fatto in estate dalla società, prendendo giovani di valore e confermando la maggior parte del gruppo che l'anno scorso ha portato al salto di categoria. I tirrenici mettono in campo la loro caparbietà e si aggiudicano la gara con il risultato di 4 a 2 grazie ai gol di Tiberi (doppietta), Cavedal e De Paolis.

«Partita complicata contro un avversario forte, ci tenevamo a far bene all'esordio in C1 - commenta il Ds Pierfrancesco Luchetti - devo fare i complimenti ai ragazzi, al mister e al suo staff per una vittoria importante che sicuramente dà fiducia per il proseguo del campionato. Sottolineo con soddisfazione la cospicua presenza dei giovani tra le nostre fila con due 2004 schierati nel quintetto titolare e altrettanti in panchina a disposizione del mister».

Gli fa eco Vincenzo Di Gabriele. «Abbiamo vinto su un campo difficilissimo e vorrei fare i complimenti ai ragazzi che oltre a non aver mai affrontato un campionato di C1, avevamo molti giovani in distinta che hanno fatto prestazioni maiuscole. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto oggi e tirare fuori il potenziale dei ragazzi che sono certo ci daranno soddisfazioni».

