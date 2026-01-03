Per la 16esima giornata del campionato di Promozione, il Santa Marinella, sarà di scena allo Stadio Fronti (ore 11,15), dove se la vedrà con l'Atletico Monterano, formazione che viaggia al penultimo posto in classifica con 12 punti nel carniere. I tirrenici tornano in campo dopo due settimane di sosta e dunque sarà interessante vedere la condizione fisica dei giocatori dopo i bagordi natalizi. La compagine di mister Fracassa viene da un bel pareggio ottenuto in casa della capolista Atletico Capranica ed ovviamente l'obiettivo è quello di portare via un successo che gli consentirebbe di poter balzare al quinto posto in classifica.

«Colgo l'occasione per per dare il buon anno a tutti i nostri sostenitori - dice mister Fracassa - ci aspetta una partita contro una squadra che altalena dei risultati importanti a prestazioni meno brillanti. Questo è un campionato molto equilibrato quindi non bisogna sottovalutare nessuno. Penso che ormai il gruppo ha capito l'importanza di fare punti, specialmente quando giochi al Fronti, perché quando poi si va in trasferta, le squadre avversarie vendono cara la pelle. Abbiamo gestito la sosta natalizia molto bene, anche a livello atletico dove ci siamo allenati forte, abbiamo fatto anche una rifinitura questa mattina, quindi la squadra è pronta per affrontare questa gara. Avremo qualche defezione.

C'è Galluzzo che è influenzato, Arseni che ha un problema alla caviglia, però spero di recuperarli entrambi. Il resto della squadra è tutta a disposizione. Stiamo bene. Vogliamo fare risultato, ma dobbiamo anche gestire bene le forze perché, da oggi alla prossima domenica, ci saranno tre turni consecutivi. Dopo la sfida con l'Atletico Monterano, ci sarà il turno infrasettimanale contro il Fonte Meravigliosa e poi rigiocheremo la prima di ritorno in casa la domenica successiva con il Duepigreco Roma.

Quindi sono tre partite in sette giorni. Ci sarà un dispendio di energie enormi, però c 'è anche la grossa occasione per fare punti e rimetterci a ridosso delle prime in classica e per recitare un ruolo Importante in questo campionato, perché è quello che la società vuole, è quello che voglio io e che vuole tutto il Santa Marinella. L'imperativo è quello di prenderci assolutamente i tre punti in casa perché è tanto che ci manca una vittoria».

