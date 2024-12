Il Santa Marinella perde la sfida contro l’Urbetevere per 4-2 nel match valevole per la 14^ giornata di andata del campionato di Promozione laziale girone A. Allo stadio “Fronti” le cose erano anche iniziate nel migliore dei modi, visto che i rossoblu erano andati in vantaggio di due gol grazie alle reti di Tranquilli prima e Tabarini dopo, ma poi gli uomini di mister Emiliano Cafarelli sono crollati subendo la bellissima rimonta da parte dell’Urbetevere che sono andati a segno con Calcaterra, Matteo Trincia e Cipriani, autore di una doppietta. Per il Santa Marinella, dunque, è la terza sconfitta di fila, dopo i ko con Tolfa e Parioli. I tirrenici ora si trovano al quarto posto in classifica con 23 punti e domenica in trasferta sfideranno la Polisportiva Ostiense.

