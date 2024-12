È in programma stamani, la settima giornata di andata del campionato di Promozione girone A. Il Santa Marinella, sarà impegnata alle 11, in una difficile gara sul campo del Grifone Gialloverde, per cercare di dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane, ed in particolare le tre vittorie di fila, che hanno rilanciato i tirrenici al terzo posto in classifica.

Per questa gara, il tecnico Fracassa, non potrà disporre del portiere Paniccia, del difensore Serpieri e del centrocampista Monteneri, mentre recupera il trequartista Gaudenzi, reduce da una operazione.

«Il Grifone è una formazione molto titolata - dice mister Fracassa - una squadra costruita con giocatori molto importanti, che conoscono bene la categoria vedi i vari Matteo Trincia, Tozzi, Zanzucchi, insomma giocatori che hanno fatto sempre molto bene in questi ultimi anni. Ma noi andiamo a giocare questa gara con molto coraggio, andiamo a giocare la partita a viso aperto, andiamo a giocare la gara per fare risultato. Mi dispiace per l'assenza di Serpieri che è stato fermato da una giornata di squalifica ed abbiamo qualche defezione come Paniccia e Monteneri, ma non ne facciamo assolutamente un dramma. Chi sostituirà Serpieri e gli altri ragazzi infortunati, sicuramente sarà all'altezza della situazione, altrimenti non stavano a Santa Marinella. Quindi la gara è insidiosa, una gara molto complicata, però diciamo che domani (oggi per chi legge) è il crocevia dove vedere se il Santa Marinella vuole fare un campionato da protagonista. Per farlo, dobbiamo uscire imbattuti da questa partita e da questo tipo di gare, perché sono gare con giocatori esperti e con tecnici che conoscono bene la categoria. Siamo consapevoli delle difficoltà, però siamo pronti. Ci siamo allenati bene, quindi spero che faremo una grande prestazione».

