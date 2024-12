Dopo le polemiche susseguenti alla sconfitta interna per 5 a 2 contro la Polisportiva Ostiense, la società, per giustificare l’opaca prestazione della squadra, ha chiarito in una nota il perché di quella sconfitta.

«Il Santa Marinella ha perso malamente - dice in un comunicato il direttivo - questo è innegabile ma in campo si è presentata priva di Gaudenzi, Martinelli, Monteneri e Gianotti fermi per infortunio, Cuomo squalificato, Palermo indisponibile, Nobili con le stampelle e lo stesso per Mitsch. In più, in campo, stringendo i denti, erano presenti Di Pofi e Caforio. Hanno giocato quindi tanti under che il giorno prima avevano disputato una grandissima gara in casa della capolista Cerveteri su un campo pesantissimo parliamo di Polidori, Catini, Tranquilli, Vecchiotti e Belloni. Certe volte fare un commento superficiale basandosi solo sul risultato o i valori di classifica può portare a fare considerazioni sbagliate o a dare giudizi errati su persone minandone la lealtà sportiva».

Un commento chiarificatore di cui si è discusso anche negli spogliatoi. Ma oggi i tirrenici tornano di nuovo in campo alle 15 per vedersela, nella penultima giornata di campionato, contro la capolista Sorianese. Una gara che i padroni di casa affrontano come vincitori del campionato e quindi matematicamente in Eccellenza. Dunque, i rossoblù, si troveranno di fronte una squadra scarica dalle feste a cui hanno partecipato in settimana, per salutare l’ingresso nella categoria superiore. Indubbiamente, capitan Melara e compagni, non stanno attraversando il periodo migliore di questa stagione, e la botta subita domenica scorsa in casa contro i lidensi, ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente. Ovvio che il desiderio dei giocatori è quello di riscattarsi subito dal brutto passo falso e quindi, sul campo viterbese, i rossoblù dovranno far vedere qualcosa di più rispetto alla prestazione contro i lidensi. Il tecnico, comunque, avrà a disposizione diversi giocatori che sono mancati domenica scorsa e quindi potrà proporre un gruppo che intende vendicare quella sconfitta.

