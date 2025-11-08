Si gioca domani mattina l’ottava giornata del campionato di Promozione e il Santa Marinella ospita al “Fronti” il Pescia Romana alle ore 11, in una gara che i tirrenici devono vincere a tutti i costi se vogliono attaccare le prime quattro posizioni del girone. Per questo incontro, il tecnico, non potrà disporre del neo acquisto Alessandro Caforio, che ha avuto un lutto in famiglia, mentre Galluzzo è squalificato e Melone ha deciso di lasciare il Santa Marinella.

«Con la Nuova Pescia Romana è un'occasione importante - dice Fracassa - un'occasione dove siamo consapevoli che dobbiamo dare continuità agli ultimi quattro risultati positivi, ma soprattutto dobbiamo portare a casa l'intera posta e cioè vincere la partita ad ogni costo. Ci siamo allenati molto bene in settimana e la squadra è pronta. La Pescia Romana viene dalla prima vittoria stagionale, è una squadra che comunque conosce bene la categoria. Sono bravi a difendere con il blocco basso e ripartire in contropiede quindi bisogna stare attenti, soprattutto nella fase di lettura preventiva difensiva. Le nostre motivazioni sono altissime, giochiamo in casa e vogliamo regalare questo successo ai nostri tifosi, in particolare al gruppo organizzato dei supporters rossoblu che è nato da poco e che ringrazio pubblicamente. Quindi questo è il quadro della situazione, però i giocatori che sono stati convocati sono pronti. Sono all'altezza della situazione e l'imperativo è muovere la classifica e farlo in maniera piena. Per stare a ridosso delle prime il Santa Marinella deve fare un campionato importante e non può sbagliare le gare casalinghe specialmente in questo periodo dove le altre corrono molto e noi dobbiamo stare aggrappati per poi fare un gran girone di ritorno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA