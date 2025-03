Si consuma domani la 27^ giornata del campionato di Promozione. Il Santa Marinella, dopo la convincente prova di mercoledì scorso contro la capolista Grifone Gialloverde, domani mattina alle ore 11 sarà di scena sul campo della Nuova Pescia Romana. Un’occasione, per i tirrenici, di difendere la seconda posizione in classifica e, se possibilmente, anche migliorarla, ma ovviamente dovrà uscire dal campo viterbese con una vittoria.

«La gara con il Pescia - commenta mister Fracassa - rappresenta un banco di prova importante per il Santa Marinella, perché andare là e ripetere la prestazione di mercoledì, secondo me è d'obbligo. Io sono convinto che i ragazzi hanno capito che dipende soltanto da noi, in base all'atteggiamento che metteranno in campo, portare via o meno i tre punti. Fare una prestazione così importante come quella contro il Grifone Gialloverde ti dà forza mentale, ti dà coraggio, ma questo coraggio va comunque alimentato e sostenuto nella trasferta di Pescia Romana. Domani non possiamo sbagliare assolutamente, chiunque scenderà in campo, se lo farà con l'atteggiamento assunto nella gara di mercoledì, sicuramente farà bottino pieno Certo che la gara contro il Grifone ha portato via diverse energie, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo ritrovare le energie mentali per affrontare al meglio la difficile trasferta. Anche loro sono una squadra che ha bisogno di punti per uscire dalla zona calda della classifica, ma la posta in palio per noi è altissima, quindi l'imperativo è fare risultato pieno. Non sappiamo se recupera Gaudenzi, perché è uscito malconcio dopo un brutto fallo subìto contro il Grifone ed ha la caviglia gonfia. Comunque confido nei ragazzi che sono a disposizione, perché sapranno giocarsi le loro carte. Adesso dipende soltanto da noi, gli scontri diretti li abbiamo finiti, ora incontreremo solo quelle squadre che hanno voglia di fare punti perché devono salvarsi, ma le nostre motivazioni sono ben più ampie di quelle loro».

