Il Santa Marinella conferma il suo capitano. Dopo aver rinnovato l’accordo con l’attaccante Francesco Brutti, la società del presidente Orazio Sanfilippo ha stretto la mano anche con uno dei baluardi dello spogliatoio rossoblu, ovvero Alessio Gallitano. Santamarinellese doc, il difensore ha dato la sua piena disponibilità per la nuova stagione calcistica. Stiamo parlando di un punto di riferimento della retroguardia di Daniele Fracassa. «Mi sono incontrato con la società - dichiarano abbiamo parlato e ci siamo accordati per la nuova stagione. Indossare anche quest'anno questa maglia è per me motivo d'orgoglio, essendo nato e cresciuto a Santa Marinella. Lo scorso anno ho avuto la fortuna, l'onore e l'onere di indossare la fascia di capitano, lo rifarò anche quest'anno e ne sono molto contento. Spero di dare il mio massimo contributo, come cerco di darlo tutti gli anni e spero di riuscire a fare qualcosina in più rispetto allo scorso anno, dove qualcosa e' andato storto. Mi auguro insieme alla squadra di fare meglio perché se lo merita la società se lo meritano i calciatori e se lo meritano i nostri tifosi che durante l'anno ci seguono con passione , sostenendoci anche nei momenti negativi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA