Ancora grandi prestazioni cronometriche e medaglie, per i piccoli esordienti e per le junior dell’atletica Santa Marinella. Nei 50 metri esordienti, vince la gara Lorenzo De Falco. Ancora una dimostrazione di forza per lui, nella stessa categoria, al debutto sulla distanza di 400 metri. Andrea Buccilli stravince con un finale pazzesco, nei 400 metri 10, Jacopo Quintavalle distrugge il suo personale e si piazza al quarto posto assoluto. Per quanto riguarda la gara del 1000 femminile, le nostre, con prestazioni maiuscole e tutte e tre al personale, Matilde Brizi vince la gara, Marta Padroni si piazza seconda e Sofia Lungarelli quarto. La stagione finora è stata densa di soddisfazioni per la società tirrenica, sabato prossimo si replica sempre a Fiumicino.

©RIPR