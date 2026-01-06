Quella di domani è l'ultima giornata del girone di andata e dunque siamo al crocevia di questo campionato. Il Santa Marinella, dopo la vittoria ottenuta in piena "Zona Cesarini" contro l'Atletico Monterano grazie al gran gol realizzato da Tabarini, affronterà alle 14,30 la trasferta a Roma con il Fonte Meravigliosa, con l'obiettivo di migliorare il settimo posto in classifica.

«Siamo al giro di boa del campionato - dice mister Fracassa - e possiamo cominciare a fare un primo bilancio per vedere l'andamento della squadra, anche se adesso, bene o male, abbiamo capito quale sarà il nostro cammino nel campionato. Veniamo dalla bella vittoria di domenica scorsa contro l'Atletico Monterano che ci ha dato tanto entusiasmo, perché l'abbiamo vinta all'ultimo minuto e ciò ci fa capire che questo campionato è veramente complicato, perché anche le ultime delle della classe vendono cara la pelle, visto che ognuno vuole raggiungere i suoi obiettivi e cioè chi vuole salvarsi e chi vuole fare un campionato d'alto livello. Il Santa Marinella ha dato un segnale chiaro, cioè che vuole stare a ridosso delle prime e quindi vuole centrare un obiettivo importante.

Bisogna dare continuità ai risultati, e dobbiamo farlo anche nella trasferta con il Fonte Meravigliosa. È una squadra che galleggia nella zona playout, una squadra inserita solo da quest'anno nel girone A e quindi la conosciamo poco. Domani avremo diverse defezioni, perché il giudice sportivo ha squalificato per somma di ammonizioni Cuomo e Del Mastro, dunque avremo un centrocampo abbastanza ridimensionato perché perdiamo due giocatori importanti che danno geometrie e quantità. Oltre a loro mancherà anche Altamura per problemi lavorativi. Quindi diciamo che ci mancheranno tre titolari. Quindi, coloro che verranno chiamati a sostituirli, devono farsi trovare pronti. Ci siamo allenati bene in questi due giorni ed abbiamo preparato al meglio la trasferta. Bisogna dare continuità alle vittorie anche perché domenica c'è subito la prima di ritorno e noi giocheremo in casa contro la Duepigreco Roma e quindi è un'occasione che non possiamo sbagliare».

