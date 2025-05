Si conclude con un risultato amaro per il Santa Marinella Basket il turno infrasettimanale. Il PalaCarducci ha ospitato l’ultima partita del girone, una sfida tra le due seconde in classifica pronte a darsi battaglia per la conferma del secondo posto e il miglior piazzamento in griglia playoff. Ma alla fine le rossoblu hanno ceduto per 52-50 a Libero Sport. Le squadre in campo entrano in campo tese e concentrate, con le romane non molto incisive e la difesa del S. Marinella compatta che recupera palloni, ma a lunghi tratti spreca un po’ troppo in fase offensiva lasciando qualche punto facile e chiudendo il primo quarto con un solo punto di vantaggio. Il secondo quarto sembra vedere la Libero Sport prendere un po’ di fiducia, con qualche punto in più, ma senza una grande trasformazione della partita in generale. Ci prova anche con il gioco vicino canestro la Libero Sport, ma pur con un’ottima prestazione, è Amalfitano a dettare le regole e non lasciare molto spazio: all'intervallo lungo l’equilibrio si esprime nel 23-23. Qualche pallone perso di troppo in fase offensiva e qualche leggerezza difensiva, non permettono alle santamarinellesi di fare un vero break fermando il punteggio del terzo quarto sul pareggio (36-36). Il punteggio finale di una partita è sicuramente la somma dei 40 minuti di gioco, ma si sa che l’ultimo quarto è quello che rende tutti i palloni da giocare molto più pesanti. Entrambe le squadre sono presto in bonus e si arriva agli ultimi minuti tra falli sistematici, tiri liberi, tentativi di sbloccare il risultato, palle perse e recuperate da ambo i lati. Le ragazze di Coach Precetti non riescono a prendersi la vittoria e sono due i punti che lo confermano sul tabellone al momento del fischio finale. La prima sconfitta casalinga per le tirreniche non deve però demoralizzare i numerosi tifosi accorsi alla partita: la squadra c’è ed è e pronta a stare in campo anche in partite difficili, concentrata e con forte spirito combattivo. Senza turno di stop, infatti, si vola subito ai playoff con una formula andata-ritorno al meglio delle due che premia la squadra con una differenza canestri migliore.

