La stagione entra nel suo momento più caldo. La temperatura percepita in campo durante i playoff è più alta, siamo d’altronde alla “resa dei conti”: le prime due squadre che arriveranno in finale avranno entrambe la possibilità di prendersi il loro posto in Serie B. Le ragazze del Santa Marinella Basket sono arrivate terze nella griglia ad otto squadre dei playoff e dunque si scontrano con EBR, sesta. Quest’anno prevede solo due gare (andata e ritorno) al termine delle quali vincerà la squadra con la differenza canestri migliore. Le ragazze rossoblu iniziano con il piede giusto e vincono di 3 punti sul campo della EBR Roma, con il punteggio finale di 60-57. Vittoria ottenuta nonostante la pesante assenza di Coach Precetti, costretto a casa dalla febbre, con il professor Colucci alla guida delle tirreniche al vantaggio nella serie. In campo le santamarinellesi sono concentrate ed iniziano subito girando la palla. Le romane, seppur giovanissime, reggono benissimo la tensione e sostenute dal loro caloroso pubblico, riescono a trovare soluzioni veloci attaccando il canestro con continuità e chiudendo il primo quarto con soli 3 punti di svantaggio (15-18). C'è un sostanziale equilibrio in campo e nessuno riesce a dare una zampata importante al punteggio che rimane più o meno lo stesso, con un +4 per le tirreniche (25-29). Al rientro sul parquet dopo l’intervallo lungo sono le romane ad allungare subito il passo portandosi a –1. Nell’ultimo quartoSanta Marinella prova a ritrovare la concentrazione, serrare i ranghi e cercare il canestro con un po’ di continuità. Riesce a recuperare un paio di palloni importanti in fase difensiva. Ma la squadra di casa non ci sta a perdere e prova a smuovere il punteggio con numerosi tentativi sia in penetrazione sia da tre punti. Tuttavia, anche grazie ad un buon quarto difensivo delle avversarie, EBR non riesce a portarsi avanti e paga il tentativo di rubare palla per recuperare andando in bonus falli e mandando le tirreniche in lunetta, permettendo loro, di concludere la prima gara a +3.

